Jota foi suplente utilizado no primeiro Old Firm do ano, que terminou com um empate a dois golos entre Rangers e Celtic.

O português entrou ao minuto 77, quando o Celtic perdia por 2-1.

O japonês Daizen Maeda (ex-Marítimo) até deu vantagem à equipa visita, logo ao minuto 5, mas os Rangers deram a volta com golos de Ryan Kent (47m) e Tavernier (de penálti, ao minuto 53).

O Celtic garantiu a igualdade com outro golo japonês, apontado por Furuhashi (88m).

Com este resultado a equipa de Jota continua a liderar a Liga escocesa com nove pontos de vantagem sobre o rival.