O Betis apurou-se nesta quinta-feira para os oitavos de final da Liga Europa, após empatar 0-0 em Sevilha, com o Zenit S. Petersburgo, beneficiando do triunfo por 3-2 na Rússia.

Com Rui Silva a titular e William Carvalho a saltar do banco aos 71m, a equipa espanhola não se livrou de um grande susto já para lá do minuto 90.

No segundo minuto de compensação o defesa Dmitri Chistyakov marcou para o Zenit, os russos festejaram, mas o VAR acabaria por anular o golo que levaria o jogo para prolongamento.