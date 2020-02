O Monaco, desta vez sem portugueses na equipa, não foi além de um empate na receção ao Reims (1-1), em jogo da 27.ª jornada da liga francesa, e, desta forma, arrisca-se a ficar a seis pontos da Europa, caso o Lille consiga vencer em Nantes este domingo.

Com Adrien Silva e Gelson Martins fora dos convocados, o segundo por castigo, mas com Slimani no ataque, a equipa do principado entrou em campo com possibilidades de se aproximar-se do Lille, mas acabou por ser ultrapassada pelo Montpellier e cair para o sexto lugar na luta pela Europa.

Além da ausência dos portugueses, o treinador espanhol optou por Keita Baldé em detrimento de Jovetic e o avançado senegalês até entrou bem no jogo. Aos 14 minutos atirou à trave e, aos 29, «cavou» uma pretensa falta de Foket que Ben Yedder acabou por converter no primeiro golo do jogo.

A verdade é que o Monaco nunca conseguiu controlar o jogo e, no início da segunda parte, aos 58 minutos, permitiu que Hassane Kamara, que já tinha desperdiçado uma boa oportunidade no início do jogo, restabelecesse a igualdade.

A equipa da casa só conseguiu impor-se depois da entrada de Jovetic que, nos instantes finais do jogo, acertou por duas vezes na barra, a primeira na marcação de um livre, na segunda com um desvio na sequência de um canto.

O nulo não se desfez e o Monaco caiu para o sexto lugar e foi alcançado pelo Montpellier que, também este sábado, bateu o Estrasburgo, em casa, por 3-0, com golos de Teji Savanier (57 e 65m) e Gaetan Laborde (61m).

Ainda nos jogos desta tarde, o lanterna vermelha Toulouse perdeu na receção ao Rennes (0-2) e, com apenas 13 pontos, está cada vez mais condenado à despromoção.

De resto, Metz e Angers conseguiram importantes triunfos fora de casa, respetivamente nas visitas a Amiens (1-0) e Brest (1-0).

O líder Paris Saint-Germain já tinha reforçado o seu estatuto, ao início da tarde, com uma goleada ao Dijon (4-0).