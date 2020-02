Nem foi preciso acelerar muito. O PSG goleou o Dijon por 4-0 e teve uma tarde de grande facilidades na Cidade-Luz. Mbappé marcou dois dos quatro golos dos parisienses e assinou mais uma atuação de grande inspiração.



Sarabia abriu o marcador logo aos três minutos e, talvez por isso, o PSG abrandou o ritmo e foi deixando correr o tempo. O Dijon ainda assustou num remate forte e rasteiro de Alphonse, mas foi exemplo isolado.



No segundo tempo, e particularmente nos últimos 20 minutos, o PSG arrancou para a goleada com o tal bis de Mbappé e um golo de Icardi. O argentino substituiu Cavani, o homem que falhou o impensável em frente à baliza do Dijon, já perto do intervalo.



No Dijon, nota para as presenças de Mama Baldé (ex-Sporting e Aves, 90 minutos) e Jhonder Cádiz (emprestado pelo Benfica, 15 minutos).



O PSG mantém os 13 pontos de avanço sobre o Marselha na Ligue 1.