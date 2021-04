O Mouscron treinado pelo português Jorge Simão perdeu nesta segunda-feira por 3-2, em casa, frente ao Antuérpia e vai para a última jornada a saber que na melhor das hipóteses conseguirá ir ao playoff de descida.

Apesar de ter jogado mais de 50 minutos com um homem a mais, a equipa onde joga o também português Xadas – entrou na segunda parte – não conseguiu levar a melhor sobre o segundo classificado da liga belga.

Com este resultado, e com apenas uma jornada por disputar, o Mouscron perdeu a possibilidade de assegurar a permanência de forma direta, ainda que dependa apenas de si mesma para assegurar o playoff com o segundo classificado da segunda liga.

Para o conseguir, a equipa de Jorge Simão terá de pontuar com o já o líder do campeonato, o Club Brugge, ou esperar que o Waasland-Beveren não vença na última jornada o Oud-Heverlee.

Caso Mouscron perca e o Beveren vença, a equipa de Jorge Simão será relegada, uma vez que ambos os conjuntos somarão os mesmos pontos e o Beveren terá mais uma vitória do que o Mouscron, sendo esse o segundo critério de desempate.

Recorde-se que também no campo extra-desportivo o Mouscron vive um momento dramático e pode mesmo descer aos campeonatos regionais, caso o proprietário – que tem também a maioria da SAD do Boavista – não consiga vender o clube.