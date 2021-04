Se desportivamente o treinador português Jorge Simão está perto de salvar o Mouscron da descida à II Liga da Bélgica – pelo menos da descida direta –, mais difícil parece estar a situação administrativa do clube.

E nesse caso, a queda será bem maior. O que está em causa será mesmo a proibição de inscrição do clube nas competições profissionais e consequente descida aos regionais.

Os alarmes soaram nesta terça-feira depois de o Tribunal Arbitral do desporto da Bélgica ter recusado as garantias financeiras apresentadas por Gérard Lopez, proprietário do Mouscron… e também da maioria da SAD do Boavista.

Segundo escreve a imprensa belga, a esperança do clube, no qual joga também o português Bruno Xadas, passa pela possibilidade de o empresário luxemburguês conseguir vender o clube.

Só que mesmo essa situação não é tão simples quanto isso, uma vez que os potenciais interessados só ponderam avançar para a compra se a equipa confirmar a permanência na primeira divisão.

Neste momento faltam duas jornadas para o fim do campeonato e o Mouscron é penúltimo, com mais três pontos do que o lanterna-vermelha e a um do lugar que lhe permite escapar também ao playoff de descida, frente ao 2.º classificado da II Liga.

Toda esta questão se torna ainda mais alarmante quando se percebe que os jogadores reclamam salários em atraso e ameaçam mesmo avançar para greve aos últimos jogos.

As próximas semanas serão, por isso, decisivas para o futuro do clube belga.