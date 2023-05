Apesar da derrota com o Flamengo, Renato Paiva saiu orgulhoso da equipa da Bahia, que acabou com nove jogadores. O treinador português diz mesmo que, em toda a carreira, foi o jogo em que saiu mais orgulhoso. E entre elogios ao esforço dos seus jogadores, deixou uma crítica a um jogador do Flamengo, também com passado ligado ao Benfica: Gabigol.

«Nunca falei de arbitragem. É uma profissão muito difícil. Hoje temos o VAR, é verdade, mas também é verdade que o VAR não pode interferir no lance do Kanu. A única coisa é que... Nós falamos de fairplay, e um jogador como o Gabigol, uma referência no Brasil, simular uma pancada na cara quando a pancada é no braço... Fico assim, porque, se um dia um jogador do Bahia fizer isso, é meu jogador e posso dizer. Para o Brasil inteiro não fica bonito. Expulsa um colega do campo», disse Renato Paiva.

«Em 23 anos de treinador, esse foi o jogo em que mais orgulho senti por treinar uma equipa. Estou agradecido porque me fizeram sentir muito orgulhoso. Cometemos erros nas bolas paradas, mas estivemos sempre no jogo. Com 2-0 nunca senti o jogo perdido, com 3-1 não senti o jogo perdido, e com 3-2 senti que iríamos fazer o terceiro. Senti o Bahia inteiro e muito melhor que o Flamengo no 3-2. Acho que a minha equipa foi muito coletiva, solidária, cada vez mais solidária com as expulsões», acrescentou o treinador português do Bahia.