Continua imparável a caminhada do Manchester City na Premier League.

Neste sábado, com apenas um português na equipa titular, a equipa de Pep Guardiola venceu em casa o West Ham por 2-1.

E este será um jogo que dificilmente será esquecido pelo defesa central português. Ao 32.º jogo com ca camisola dos citizens, o jogador de 23 anos estreou-se a marcar, fazendo o 1-0, aos 30 minutos.

Após um excelente cruzamento de Kevin de Bruyne, o defesa surgiu no centro da área – na insistência após um canto – a cabecear para inaugurar o marcador.

Apesar da melhor entrada da equipa da casa, o West Ham empatou o jogo ainda antes do intervalo. Pouco depois de ter ameaçado com um remate ao poste, Michail Antonio marcou mesmo, aproveitando uma tentativa de remate de Lingard que se transformou numa assistência perfeita.

Na segunda parte, sem ser avassalador, o Manchester City foi em busca do triunfo que foi confirmado graças ao outro central da equipa.

Depois de Ruben Dias, foi John Stones a marcar o segundo golo da equipa de Manchester, aproveitando a assistência de Mahrez.

No último suspiro do jogo o West Ham ficou muito perto de empatar, por Dioup, mas o cabeceamento saiu ligeiramente ao lado.

Com este triunfo, o vigésimo consecutivo em todas as competições, o Manchester City aumenta para 13 pontos a vantagem para o segundo classificado da Premier League, o Manchester United, que defronta o Chelsea no domingo e que o Leicester que recebe o Arsenal no mesmo dia.