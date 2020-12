José Mourinho, treinador português do Tottenham, não conta com Gareth Bale para as «próximas semanas».

O internacional galês saiu lesionado do jogo da Taça da Liga com o Stoke, e deve ficar mais alguns dias a recuperar de uma lesão nos gémeos.

«Não conto com a recuperação do Gareth [para o jogo com o Fulham, desta quarta-feira]. Não diria que é uma lesão grave, mas vai ficar de fora algumas semanas», explicou Mourinho.