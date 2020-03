O Al Ain, clube treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta quinta-feira o Al Fujairah por 2-1, em jogo da 18.ª jornada do principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

A equipa visitante adiantou-se no marcador com um golo do ganês Ernest Asante, aos três minutos de jogo, mas os comandados de Pedro Emanuel conseguiram a reviravolta na segunda parte.

Aos 56 minutos, Maroof, a cruzamento de Laba, assinou o empate a uma bola e, aos 77, foi o mesmo Laba, de penálti, a completar a viragem no resultado.

Fruto do empate do Al Sharjah ante o Hatta (1-1) o Al Ain reforçou o segundo lugar, agora com 37 pontos, para os 32 da equipa na qual joga Caio Lucas, cedido pelo Benfica. O brasileiro fez a assistência para o golo da igualdade ante o Hatta.

O Al Jazira, quarto classificado, tem 30 pontos e menos um jogo e pode subir ao pódio da liga caso venca o Ittihad Kalba na sexta-feira.