Tiago Dantas estreou-se com a camisola do Bayern neste sábado, no nulo da equipa B frente ao Kaiserslautern, em jogo do terceiro escalão.

O médio emprestado pelo Benfica jogou como médio-interior, em 4x3x3, e deu muita dinâmica à equipa orientada por Holger Seitz.

O Bayern B passou quase todo o jogo instalado no meio-campo adversário, mas as unidades ofensivas estiveram algo apagadas, sobretudo Zirkzee e Arp.

O Kaiserslautern ainda provocou alguns sustos em contra-ataque, mas o jogo, que teve Dantas a tempo inteiro, acabou empatado a zero.