Um «bis» do português Rony Lopes embalou o Nice para os oitavos de final da Taça de França, eliminatória alcançada após um triunfo no reduto do Nîmes (1-3).

O esquerdino abriu a contagem logo ao minuto 13, com um belo remate de fora da área.

Rony aumentou a vantagem ao minuto 29, desta feita com um remate de pé direito, bem no interior da área, a colocar a bola por baixo do guarda-redes.

O Nîmes ainda reduziu por Duljevic, ao minuto 37, mas Pierre Lees-Melou confirmou o apuramento do Nice, com um golo apontado ao minuto 82.

O Mónaco, com Florentino Luís, emprestado pelo Benfica, a partir do minuto 74, venceu pela margem mínima no reduto do Grenoble, da Ligue 2 (0-1).

Stefan Jovetic marcou, ao minuto 36, o único golo do encontro, que não contou com Gelson Martins, com problemas físicos.

O Marselha, com Villas-Boas afastado do banco depois do pedido de demissão e da polémica conferência de imprensa com críticas à direção do clube, venceu no reduto do histórico Auxerre, atualmente no segundo escalão.

Os golos foram apontados por Dario Benedetto (54m) e Ahmadou Dieng (90+2m).

O Bordéus foi eliminado em casa pelo Toulouse, da Ligue 2 (0-2).

Referência ainda para a eliminação caseira do Nantes, frente ao Lens (2-4).

Raymond Domenech não esteve no banco da equipa da casa depois de um teste positivo à covid-19, na segunda-feira (no dia seguinte testou negativo, mas ainda assim está a cumprir isolamento), mas a imprensa francesa adianta que o técnico já foi informado de despedimento e será substituído por Antoine Kombouaré.