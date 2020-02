Antes do apito inicial do Man. United-Wolves, Bruno Fernandes reencontrou Patrício e Podence, ex-colegas no Sporting. O médio dos red devils deu um abraço prolongado ao guarda-redes dos «lobos», depois de ter saudado o ex-Olympiakos.



Ruben Neves, Jota e João Moutinho também cumprimentaram o colega de seleção, mas o que mais se notou foi o abraço entre Bruno Fernandes e Patrício.



Veja: