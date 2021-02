Suplente na receção do Wolverhampton ao Southampton, em jogo da Taça de Inglaterra, Rui Patrício teve de ser um ninja para combater o frio na bancada.

Na transmissão televisiva do encontro, ainda na primeira parte, apareceu o guarda-redes português a esforçar-se para ficar tapado o mais possível, com recurso a mais do que uma manta, tendo em conta a baixa temperatura: -1ºC.

Rui Patrício só ficou mesmo com os olhos destapados, para seguir as incidências do encontro, ao jeito de um ninja.

O frio era tal que pouco depois a transmissão televisiva também mostrou uma manta a ser disputada por Pedro Neto e Adama Traoré.