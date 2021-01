Depois de ter registado o quarto jogo sem vencer, André Villas-Boas desmentiu ter pedido a demissão do comando técnico do Marselha.



«Não apresentei a demissão, mas coloquei o meu lugar à disposição da direção para discutirmos os resultados atuais. Os dirigentes manifestaram-me o seu apoio, por isso, vamos continuar a trabalhar até ao final da temporada», referiu o português, em conferência de imprensa.



O técnico abordou ainda o alegado desentendimento entre Payet e Thauvin, lembrando que o mais importante é a equipa.



«A situação ficou esclarecida depois do jogo com o Nîmes. Eles não vão passar férias juntos, mas o mais importante é o Marselha. Eles joga juntos há vários anos, não é a primeira vez que vejo isto a acontecer num balneário», disse, desvalorizando o sucedido.



O Marselha, sexto classificado, joga este sábado no Principado ante o Mónaco, num encontro agendado para as 20h00.