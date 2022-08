O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, pode ter comprometido definitivamente a possibilidade de conquistar o título brasileiro, neste domingo, ao perder na visita ao Fortaleza (1-0).

Moises marcou o único golo do encontro, ao minuto 65, com um grande trabalho na área.

Com este resultado a equipa de Vítor Pereira fica pelos 39 pontos, a dez do líder, o Palmeiras de Abel, que empatou com o Flamengo.

Também neste domingo, o Cuiabá de António Oliveira empatou a um golo no terreno do Atlético Goianiense, penúltimo classificado do Brasileirão.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 34 minutos (Churín), mas jogou reduzida a dez desde o final da primeira parte, altura em que Lucas Gazal viu o vermelho direto. O melhor que o Cuiabá conseguiu foi chegar ao empate aos 81 minutos por Rodriguinho, que ainda assim deu um ponto importante à equipa de António Oliveira na luta pela permanência na Série A.