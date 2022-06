O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, goleou o Tirana (4-0), este sábado, naquele que foi o segundo jogo da pré-época.

Berisha inaugurou o marcador aos nove minutos e só no segundo tempo surgiram mais golos, por Novak (53m), Pelkas (85m) e Samatta (88m).

Diante do conjunto albanês, os reforços Bruma e Lincoln, bem conhecidos do futebol luso, foram titulares.

Recorde-se que, na última quarta-feira, no primeiro teste da pré-temporada, a equipa de Jesus empatou a dois golos com o Shkupi, da Macedónia do Norte.