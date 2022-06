O futebolista Mesut Özil reforçou, esta terça-feira, a ideia de que quer contribuir para o sucesso do Fenerbahçe e que tem objetivos a cumprir no clube com o qual tem contrato até 2024, apesar de ter sido afastado do elenco em março e de o treinador português Jorge Jesus já o ter riscado das opções.

«Em primeiro lugar, estou a preparar-me individualmente, acompanhado num programa especial. Aguardo pacientemente a minha hora para contribuir. Eu não vim para o Fenerbahçe e para a minha terra natal, a Turquia, para umas férias. Sempre que suo a nossa camisola gloriosa, não tenho outro propósito senão o de contribuir», pode ler-se, numa mensagem publicada nas redes sociais do atleta, esta tarde.

«Tenho muitos objetivos no Fenerbahçe, o meu amor de infância. Não vou desistir do futebol até consegui-los. Eu e o clube estamos a passar por um processo que está na natureza do futebol. É o meu desejo maior passar por esse processo o melhor possível e servir o meu amado Fenerbahçe», prosseguiu o internacional alemão de 33 anos.

No final de maio, Özil já tinha demonstrado a vontade de cumprir o contrato com o clube turco.