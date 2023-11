O Al Hilal informou que Jorge Jesus vai regressar a Portugal devido à morte do irmão, esta quarta-feira.

O treinador português deve viajar nas próximas horas e vai voltar à Arábia Saudita a tempo de se juntar à concentração da equipa na sexta-feira, dia do jogo no terreno do Al Fateh.

Na nota publicada nas redes sociais, o clube saudita enviou ainda as condolências a Jorge Jesus.

📃Due to the Death of His Brother, "Jesus" is Leaving for His Country and Join the Squad in "Al-Ahsaa"#AlHilal pic.twitter.com/kf0CY4ZYPo