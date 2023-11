Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador de outubro no campeonato da Arábia Saudita.

Nas três jornadas disputadas no passado mês, o técnico português conseguiu um registo cem por cento vitorioso e apenas sofreu um golo.

Al Hilal remain unbeaten through October, making their boss the #RoshnSaudiLeague Coach of the Month! 🧠🏆#yallaRSL — Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 1, 2023

Além do prémio de melhor treinador, o Al Hilal também arrecadou os prémios de guarda-redes e jogador do mês, com Yassine Bounou e Sergej Milinkovic-Savic, respetivamente, a receberem as distinções.

O Al Hilal, refira-se, lidera a liga saudita com 29 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.