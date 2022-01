O Qarabag, que lidera o campeonato do Azerbaijão, anunciou esta quinta-feira a chegada do atacante português Leandro Andrade.

O futebolista de 22 anos assinou pelo emblema azeri até junho de 2025.

Nas últimas duas temporadas, Leandro Andrade representou o Cherno More, da Bulgária. Com formação dividida entre Sporting, Farense e Olhanense, alinhou ainda no Fátima em 2019/20 antes de prosseguir a carreira no estrangeiro.