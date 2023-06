Contratado em janeiro por 32 milhões de euros, o internacional sub-21 português Vitinha ainda não convenceu no Marselha.

O jogador de 23 anos somou apenas cinco titularidades em 16 jogos no clube francês, nos quais marcou dois golos, o que mereceu as críticas de Éric Di Meco, antigo internacional francês e jogador dos Les Olympiens durante catorze anos, que foi cinco vezes campeão e venceu uma Champions.

«Pelo que vi no Marselha, não encontro nele uma única qualidade. O miúdo saiu de casa e dizem-nos que é um pouco complicado, porque há pessoas que têm dificuldade em deixar o seu país. Por isso, não devemos tirar conclusões precipitadas. Mas, mesmo no espaço de cinco jogos, é normal que se vejam coisas», afirmou no programa «Super Moscato Show», da RMC Sport.

«A quantia que foi dada por este miúdo é enorme. Quando falamos dele, colocamos o valor da transferência à frente. E isso é um problema porque ainda não vi nada», completou.

Vitinha, refira-se, está ao serviço da seleção nacional de sub-21 no Europeu. Esta quarta-feira, foi substituído ao intervalo na derrota diante da Geórgia.