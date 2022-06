Abel Ferreira era um homem radiante no final da partida do Palmeiras diante do Atlético Goianiense (4-2). O Verdão viu-se a perder aos 29 minutos mas, entre os 42m e os 45+4m apontou quatro golos e já não deixou fugir a vitória.

«Nunca vivi isto. Foi bonita a atmosfera, o ambiente, o momento, espetacular. Eu mesmo, no banco, que costumo ser controlado, no segundo ou terceiro golo festejei como se fosse um dos adeptos. Gosto de estar calmo e focado nesses momentos. Foram sete minutos incríveis, sete minutos à Palmeiras», disse o treinador português na conferência de imprensa.

Fundamental para a recuperação do Palmeiras foi Gabriel Veron, de 19 anos, que anotou duas assistências. Abel elogiou o jogador, mas deixou um recado aos jovens futebolistas.

«É verdade que o Veron, que é um jogador talentoso, tem muito futebol, ainda é um rapaz, que tem de aprender que o futebol é coisa séria. É difícil dizer-lhes não verem TikTok, sair do telemóvel, porque faz parte desta nova geração. Eu tento falar para eles serem mais sérios, focados, dedicarem-se mais aos treinos, que vão tirar resultado disso. É normal, com o tempo a passar, a maturidade cresce, a maturidade competitiva, como homem», frisou.

O Palmeiras segue líder isolado no campeonato brasileiro, com 25 pontos, mais três do que o segundo classificado, o Corinthians, de Vítor Pereira.