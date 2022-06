O Palmeiras reforçou nesta quinta-feira a liderança do Brasileirão ao vencer em casa o At. Goianense por 4-2.

A equipa do treinador português Abel Ferreira até entrou no jogo a perder, com o conjunto visitante a marcar aos 29m num autogolo de Luan, no mínimo caricato.

Porém, uma ponta final da primeira parte avassaladora permitiu dar contornos de goleada ao resultado.

O Palmeiras marcou quatro golos em sete minutos – entre os 42 e os 45+4 e foi para o intervalo a vencer confortavelmente por 4-1.

Na segunda parte, o At. Goianense ainda reduziu a desvantagem para 4-2, mas os três pontos já não fugiram ao Verdão, que passa a ter três pontos de vantagem sobre o Corinthians, do também português Vítor Pereira.