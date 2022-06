Roni sentiu na última madrugada a já conhecida intensidade com que Vítor Pereira vive os jogos no banco de suplentes.

O médio de 23 anos entrou aos 67 minutos no empate do Corinthians em casa do Ath. Paranaense, mas foi expulso cinco minutos depois, após um desentendimento com Hugo Moura – também ele expulso.

Ora, o jovem deixou Vítor Pereira à beira da loucura. O técnico português do timão não gostou e deu-lhe uma «bronca» logo ali em pleno relvado. Depois, mais calmo, o ex-treinador do FC Porto abraçou o jogador.

Ora veja: