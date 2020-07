Roma e Inter de Milão empataram a dois golos, no Olímpico de Roma, no Clássico da 34.ª jornada da Serie A.



Os nerazzurri colocaram-se a vencer aos 15 minutos por intermédio de De Vrij. O holandês subiu mais alto que a defesa da Roma e desviou o canto de Alexis Sánchez para o fundo da baliza de Pau López.



O golo do empate dos giallorossi chegou no primeiro minuto do tempo de compensação da primeira parte. Dzeko abriu na esquerda e Spinazzola atirou cruzado para o um igual.



A reviravolta da equipa de Fonseca saiu dos pés de Mkhitaryan. O arménio rompeu pelo corredor central, tentou servir Dzeko e ficou novamente com a bola, fuzilando Handanovic (57m).



Quando tudo parecia indicar o triunfo da Roma, Spinazzola teve um lance profundamente infeliz e cometeu um penálti incrível sobre Moses. O lateral falhou o corte, ia aliviar com o pé direito, mas tocou na bola instantes antes com o esquerdo e pontapeou o jogador do Inter. Da marca dos 11 metros, Lukaku fez o 2-2 final.



O Inter mantém o segundo lugar com 72 pontos, mais um que a Atalanta, e a cinco da líder Juventus, que ainda não jogou. Por sua vez, a Roma ocupa o quinto lugar com 58 pontos, mais dois que Nápoles e AC Milan.