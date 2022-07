Nuno Mendes estreou-se a marcar pelo PSG no jogo de preparação frente ao Gamba Osaka, realizado esta segunda-feira no Japão. Foi, de resto, um golo português, visto que foi Vitinha o autor da assistência para o golo do lateral-esquerdo.



Após a partida, o médio ex-FC Porto não resistiu em provocar o compatriota através das redes sociais. «É preciso eu vir para fazeres um golo pelo PSG», escreveu Vitinha.



Recorde o golo de Nuno Mendes: