Tiago Pinto deixou oficialmente o cargo de diretor-geral da Roma na passada sexta-feira, dia seguinte ao fecho do mercado em Itália.

O dirigente português, que estava nos Giallorossi desde o início de 2021, fez o balanço de três anos de trabalho, durante os quais a Roma, sob o comando de José Mourinho, conquistou o primeiro título em 15 anos (Liga Conferência em 2021/22) e atingiu a final da Liga Europa na época passada.

«Sempre acreditei, e continuo a acreditar, no projeto que construímos e acredito que ter deixado a Roma melhor do que aquela que encontrei quando cheguei. Tivemos tempos gloriosos, vencemos dias difíceis, e agora que o meu contributo está concluído, só posso partir deixando uma mensagem de gratidão para todos aqueles que, dentro e fora do clube, me apoiaram desde o início. A todos os adeptos romanistas e amigos, e a todos os que orgulhosamente continuam a carregar esta camisola, staff, jogadores, DDR, o futuro é vosso!», escreveu nas redes sociais pessoais.

«Daje, Roma! Desejo-te o melhor e não tenho palavras para te agradecer a extraordinária experiência que foi esta oportunidade de fazer tudo, desde o primeiro dia, para te colocar onde mereces, entre os melhores, num lugar à altura da tua grandeza, como clube e como cidade», escreveu ainda o dirigente português que antes ocupou cargos de relevo nas modalidades e no futebol profissional do Benfica.