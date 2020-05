Os diretos do humorista Bruno Nogueira no instagram, que têm feito um estrondoso sucesso, contaram nesta segunda-feira com a participação de Rui Patrício.

O internacional português do Wolverhampton falou sobretudo das condicionantes dos treinos, ainda para mais no caso dos guarda-redes.

«Levo a bola de casa. Vou equipado e depois meto a roupa a lavar quando volto», explicou Patrício, que acrescentou ainda que «o treinador de guarda-redes não pode tocar na bola».

«É impossível treinar e jogar sem cuspir. Ainda hoje fui treinar, estava frio, e estava a pensar que era impossível não cuspir. Está frio, andas com a ranhoca…é impossível não deitar fora», afirmou ainda Rui Patrício, que ainda revelou ter ouvido falar da possibilidade de os guarda-redes usarem luvas de látex por baixo das luvas de guarda-redes.