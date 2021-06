Livre no mercado desde dezembro de 2019, quando deixou o comando do Everton, Marco Silva está em negociações avançadas para orientar o Fenerbahçe, da Turquia.

Nos últimos dias, o treinador português também recebeu abordagens concretas de Internacional, do Brasil, e CSKA Moscovo, da Rússia, mas mostrou maior interesse no projeto (técnico e financeiro) apresentado ainda no começo do Junho pelo emblema turco.

Aos 43 anos, Marco Silva, que recentemente rejeitou o Al Hilal, da Arábia Saudita, está perto então para assumir o sétimo clube na carreira, depois de ter representado Estoril, Sporting, Olympiakos, Hull City, Watford e Everton.