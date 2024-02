O Maiorca está de luto pelo falecimento de Bartolomé Beltrán, histórico presidente do clube, entre 1995 e 98, anos em que conseguiu levar a equipa à primeira divisão do futebol espanhol e disputar uma final da Taça do Rei.

O clube fala mesmo da melhor fase da instituição.

«Obrigado pelo nosso maior Maiorca. Descansa em paz», escreveu nas redes sociais.

Bartolomé Beltrán foi o presidente responsável pela contratação de Hector Cúper, então um jovem treinador desconhecido do Lanús, e por jovens craques como Juan Carlos Valerón, Ivan Campo e Stankovic, que jogaram a tal final da Taça do Rei, que o Maiorca acabou por perder nos penáltis, frente ao Barcelona de Luís Figo e Rivaldo.