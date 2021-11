Longe vão os tempos em que o Estádio Jornalista Mário Filho, vulgo Maracanã, era o maior do mundo. Atualmente, o recinto brasileiro tem capacidade para 78.838 espectadores, perto de metade da lotação inicial.



Atualmente, há apenas 11 estádios no mundo com capacidade para mais de 100 mil adeptos e apenas um desses com o hábito de receber jogos de futebol.



Os Estados Unidos e os recintos de futebol americano dominam no top-20, embora não ocupem os dois primeiros lugares.



O Rungrado 1st of May Stadium, na Coreia do Norte, terá atualmente uma lotação de 114 mil espectadores, de acordo com as estimativas, após uma remodelação. O regime norte-coreano, habitualmente fechado, continua a apontar para uma capacidade máxima de 150 mil. Considerando o valor estimado, é o segundo recinto com maior capacidade no mundo, atualmente.



No top-20, surgem apenas dois estádios na Europa e apenas habituados a receber jogos de futebol.



CONFIRA OS ESTÁDIOS COM MAIOR CAPACIDADE DO MUNDO.