O Águas Santas garantiu neste sábado um lugar nos seis primeiros classificados do campeonato de andebol, ao vencer o Belenenses em casa, por 33-29.

Com este resultado, a equipa maiata assegurou a penúltima vaga, juntando-se a Sporting, FC Porto, Benfica e Belenenses nas equipas que vão disputar a fase de apuramento de campeão.

Fica a faltar conhecer quem vai ocupar a última vaga, que vai ser discutida entre o FC Gaia e o ABC, que venceram neste sábado o Madeira SAD e o V. Setúbal, respetivamente.

Neste momento, a vantagem é do FC Gaia, que parte para a última jornada com mais um ponto do que o conjunto bracarense.

Na última ronda, que será disputada dia 7 de março, o FC Gaia vai receber o Águas Santas, enquanto o ABC joga em casa com a outra equipa maiata, o ISMAI.

Pode consultar a classificação completa na página do Maisanadebol, dedicada à modalidade.