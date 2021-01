A pandemia da covid-19 quase acabou com o bonito sonho de Cabo Verde no Mundial de andebol que se realiza no Egipto.

Em vésperas da estreia em fases finais de mundiais da modalidade, um surto de covid-19 afetou o plantel cabo-verdiano, que estagiava na Nazaré, e deixou apenas onze jogadores disponíveis.

Mais: o treinador, o português José Tomaz, foi um dos elementos afetados e, por isso, impedido de viajar com a equipa para o norte de África.

Apesar desse cenário, e de os ‘Tubarões azuis’ terem perdido na estreia, frente à Hungria (34-27), no final do jogo, os jogadores cabo-verdianos não deixaram de fazer a festa, mostrando que uma derrota não é suficiente para tornar menos saboroso o sonho.

Ora veja e diga se não é contagiante: