O Benfica foi à Madeira vencer por 32-27, numa partida da 24.ª jornada do campeonato nacional de andebol.



As águias foram superiores em ambas as partes e chegaram ao intervalo a vencer por três golos de diferença (14-11) e na segunda parte conseguiram alagar a vantagem para cinco golos com Petar Djordjic (marcou sete golos).



Esta vitória permite ao Benfica subir provisoriamente ao segundo lugar por troca com o Sporting que apenas joga no próximo domingo. Por sua vez, o Madeira SAD é sexto posicionado.