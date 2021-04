O Sporting recebeu e goleou este domingo o São Paio de Oleiros por 41-16, garantindo a segunda vaga nas meias-finais da Taça de Portugal em andebol.

No Pavilhão João Rocha, a equipa leonina já vencia folgadamente por 21-6 ao intervalo e completou o resultado com um parcial de 20-10 na segunda parte.

Com oito golos, Duarte Seixas, do Sporting, foi o melhor marcador do jogo.

Já no último jogo dos «oitavos», que estava em atraso, o Benfica venceu fora o Alto do Moinho por 35-21. Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 18-10 e conservaram a vantagem para o apuramento com um parcial de 17-11 na segunda meia hora. João Pais (Benfica) foi o melhor marcador do jogo.

Nos quartos de final, o Benfica recebe, no próximo domingo, o Sporting da Horta. Há ainda um FC Porto-ABC (21 abril).

A outra vaga nas «meias» já tinha sido garantida pelo Águas Santas, que venceu o Belenenses a 3 de abril, por 23-22.