A Federação Portuguesa de Andebol divulgou que a comitiva que conseguiu o melhor resultado de sempre em Europeus aterra em Portugal neste domingo, às 22h20, convidando o público português a marcar presença no momento do regresso a solo nacional.

Recorde-se que Portugal foi sexto classificado no Europeu que decorreu na Suécia, Noruega e Áustria, tendo terminado a participação neste sábado, com uma derrota por dois golos de diferença com a Alemanha (29-27).

Após 14 anos de ausência de uma grande competição, a seleção portuguesa de andebol melhorou o sétimo lugar que tinha conquistado em 2000.