Paulo Jorge Pereira divulgou nesta segunda-feira a lista de 22 convocados para o estágio que a seleção de andebol vai fazer para preparar o jogo frente à Islândia, da fase de apuramento para o Europeu 2022, agendado para 6 de janeiro, em Matosinhos.

A lista de 22 jogadores não tem grandes novidades, sendo a única a chamada de Tiago Sousa, pivô do Avanca, que vai trabalhar com a equipa enquanto Luís Frade estiver com o Barcelona na Final Four da Liga dos Campeões, que se disputa em Colónia a partir desta segunda-feira, em Colónia.

De referir que grande parte destes jogadores irão estar no lote de convocados para o Mundial, que se disputa em janeiro, no Egito, e para o qual vão ser convocados 20 jogadores.

O FC Porto é a equipa mais representada na lista, com um total de 11 jogadores.

Lista de convocados:

Guarda-Redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (Póvoa AC) e Gustavo Capdeville (Benfica):

Pontas Esquerdas: Diogo Branquinho (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto)

Laterais Esquerdos: Gilberto Duarte (Montpellier), Alexandre Cavalcanti (Nantes), André Gomes (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting) e Fábio Magalhães (FC Porto)

Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto)

Laterais Direitos: João Ferraz (Aarau), Bélone Moreira (Benfica) e Diogo Silva (FC Porto)

Pontas Direitas: Pedro Portela (Tremblay) e António Areia (FC Porto)

Pivôs: Luís Frade (FC Barcelona), Tiago Sousa (Avanca), Victor Iturriza (FC Porto), Daymaro Salina (FC Porto) e Alexis Borges (Montpellier).