O Sporting perdeu nesta terça-feira com os alemães do Fuchse Berlim por expressivo 29-19, resultado que pode obrigar os leões a defrontar o primeiro classificado do grupo A nos oitavos de final da Liga Europeia.

Na 10.ª e última jornada, a equipa orientada por Rui Silva não resistiu frente ao líder do seu grupo, em jogo disputado em Plock (Polónia), e agora podem ter de voltar a esta cidade polaca, uma vez que o Orlen Wisla Plock comanda o grupo A.

Para o Sporting manter o terceiro lugar, os suecos do Kristianstad, que têm os mesmos 10 pontos, precisam perder também nesta terça-feira em casa com o Nimes, segundo do grupo, e a quem venceram na primeira volta, em França.

Pedro Valdez, com cinco golos, foi o melhor marcador do Sporting, nesta partida, enquanto no adversário sobressaiu Hans Lindberg com oito.

Os oitavos de final têm a primeira mão marcada para 23 de março e a segunda a 30.