Que demonstração de força!

A Noruega entrou de forma absolutamente avassaladora na main round, derrotando a Hungria - que tinha vencido o grupo E e enviado a Dinamarca para casa – por 36-29… a gerir a equipa.

Ao intervalo do jogo disputado em Malmo, e a contar para o grupo II, o mesmo de Portugal, a equipa norueguesa rapidamente ganhou uma enorme vantagem e chegou ao intervalo a vencer por 20-12.

Na segunda parte, e apesar de ter rodado bastante a equipa, o conjunto norueguês controlou o marcador e venceu de forma confortável.

A Noruega junta-se assim à Eslovénia no topo do Grupo II, ambas com seis pontos, ainda que com vantagem para a equipa nórdica devido à diferença de golos. Aos seis positivos que trazia no goal-average, soma mais sete.