O Maisfutebol lançou esta sexta-feira a primeira submarca do jornal: o Maisandebol.

Trata-se de uma página própria que vai congregar toda a informação essencial da modalidade: notícias, vídeos, jogos, classificações e melhores marcadores. Pelo caminho promete ser ponto de encontro para os adeptos da modalidade.

Curiosamente nasceu num dia feliz, no mesmo dia em que Portugal conseguiu uma vitória histórica, ao bater a França na estreia no Europeu 2020, que decorre na Noruega e que o Maisandebol segue ao vivo com um enviado-especial.

A partir de agora habitue-se a este endereço. www.maisfutebol.iol.pt/maisandebol