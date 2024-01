Os cinco troféus que o Manchester City conquistou na última temporada tiveram uma viagem atribulada no Brasil, com o avião que os transportava a ter de ser desviado para o interior de São Paulo, na noite de quarta-feira, devido ao mau tempo que se fez sentir na capital paulista.

Estamos a falar da Taça de Inglaterra, dos troféus da Premier League e da Liga dos Campeões e também da Supertaça Europeia e ainda do troféu do Mundial de Clubes, todos os títulos conquistados pela sensacional equipa de Pep Guardiola em 2023, que estão a fazer uma digressão para serem expostos em várias cidades brasileiras.

Os troféus já tinham estado em exposição na Bahia e foi na deslocação de Salvador para São Paulo que a rota do avião teve forçosamente de ser alterada, uma vez que as fortes chuvas que se faziam sentir estavam a gerar tráfego aéreo.

Assim, os passageiros que iam no mesmo avião, ouvidos pela Globo, dão conta de um primeiro desvio para Campinas e depois uma nova rota rumo a Ribeirão Preto, onde o avião acabou por aterrar, no Aeroporto Leite Lopes, para reabastecer.

Os passageiros, entre os quais os funcionários do Manchester City que transportavam os troféus [não havia jogadores na comitiva], ficaram duas horas retidos no interior do avião, sem possibilidades de sair, antes de voltarem a levantar voo, rumo ao Aeroporto Internacional de Garulhos, em São Paulo, onde acabaram por chegar já na madrugada desta quinta-feira.

Em São Paulo, os cinco troféus vão ser expostos na Fundação Gol de Letra, dos antigos jogadores Raí e Leonardo, e também na loja de material desportivo que «veste» os jogadores do City e ainda no Morumbi onde, no próximo sábado, vai ser exibido, em direto, o embate da Premier League entre o Newcastle e a equipa de Ruben Dias e Bernardo Silva.

Apesar dos transtornos a viagem, não há registo que os preciosos troféus do Manchester City tenham sofrido qualquer dano.