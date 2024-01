O Manchester City não deu espaço para surpresas e despachou o Huddersfield com uma goleada por 5-0, na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra.

Frente ao 21.º classificado do segundo escalão, Pep Guardiola promoveu alterações no onze, mas lançou Rúben Dias a titular. Matheus Nunes começou no banco, porém, foi lançado aos 18 minutos para o lugar do lesionado Manuel Akanji, enquanto Bernardo Silva esteve ausente devido a doença.

O jogo teve pouca história e foi sempre dominado pelos citizens, que fizeram questão de evidenciar a diferença entre as duas equipas. Ainda assim, o primeiro golo só surgiu aos 33 minutos, por Phil Foden, que revelou sentido de oportunidade dentro da área.

Quatro minutos depois, o campeão europeu aumentou a vantagem, por Julian Álvarez, que finalizou uma jogada que teve início nos pés de Matheus Nunes.

O internacional português viria mesmo a somar uma assistência, aos 58 minutos, com um bom trabalho à entrada da área, ao receber de peito e tocar para Oscar Bobb.

O terceiro golo do City aconteceu poucos segundos depois de Kevin de Bruyne entrar em campo. O internacional belga, que até já tinha ido para o banco no último jogo, ainda está à procura da melhor forma e somou os primeiros minutos desde agosto, quando sofreu uma lesão que o tirou dos relvados nos últimos meses.

Ao entrar em campo, De Bruyne recebeu a braçadeira de capitão de Rúben Dias. O central português protagonizou uma exibição uns furos abaixo do habitual e podia ter ficado ligado ao resultado do jogo pela negativa, devido a um enorme erro em cima do minuto 60. Rúben Dias falhou a abordagem ao tentar a carga sobre Thomas e deixou o avançado na cara do golo, mas valeu a intervenção de Ortega.

O 4-0 surgiu, com naturalidade, aos 65 minutos. De fora da área, Foden correspondeu ao toque de calcanhar de Kovacic com um remate colocado.

Em cima do último quarto de hora de jogo, De Bruyne deixou a sua marca na partida, ao assistir o compatriota Doku, que fixou o resultado final.

Também este domingo, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, empatou a dois golos na receção ao Blackpool e vai ter de repetir o jogo para decidir o vencedor da eliminatória.

O Forest esteve a perder por 2-0, mas chegou ao empate com golos de Nicolás Dominguez (39m) e Gibbs-White (56m).

Nuno Tavares foi lançado após o intervalo e Vlachodimos foi titular.

Os resultados nos outros jogos:

Luton-Bolton, 0-0

Peterborough- Leeds, 0-3

Shrewsbury- Wrexham, 0-1

West Brom-Aldershot, 4-1

West Ham-Bristol City, 1-1