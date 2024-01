O Brighton apurou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao vencer em casa do Stoke City, por 4-2.

Na equipa da casa, que contou com André Vidigal no segundo tempo, marcaram van Hecke, com um autogolo (16m), e Lewis Baker, de penálti (63m).

Na formação do Sul de Inglaterra, Pervis Estupiñan (45+6m), Lewis Dunk (52m) e João Pedro (71m e 80m) fizeram os golos.

Já o Bournemouth, outra equipa da Premier League, sofreu em Londres, mas conseguiu vencer o Queens Park Rangers por 3-2, com uma grande reviravolta.

O QPR marcou dois golos em dois minutos (40 e 42) e foi para o intervalo em vantagem, mas a formação visitante deu a volta na etapa complementar com golos de Marcus Tavernier (48m), Kieffer Moore (58m) e Justin Kluivert (69m).

Por último, o Sheffield United goleou em casa do Gillingham, da quarta divisão, por 4-0: William Osula (14m e 39m) e James McAtee (83m e 87m) fizeram os golos da partida.

Os restantes resultados da tarde (em caso de empate, o jogo é repetido):

Blackburn-Cambridge United, 5-2

Hull City-Birmingham, 1-1

Newport-Eastleigh, 1-1

Norwich-Bristol Rovers, 1-1

Plymouth-Sutton, 3-1

Southampton-Walsall, 4-0

Watford-Chesterfield, 2-1