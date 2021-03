Edinson Cavani pode estar perto de regressar à América do Sul, agora para representar o Boca Juniors, da Argentina. Em entrevista à TyC Sports, o pai do jogador do Manchester United, Luis, adiantou essa possibilidade, revelando que o filho não está totalmente satisfeito em Inglaterra.

«Acho que há 60 por cento de hipóteses de que Cavani vá para o Boca. A verdade é que temos muita vontade de que o Edi regresse [à América do Sul]», começou por dizer.

«Atualmente, não está confortável em Inglaterra. Há mais de dois anos que tem pensado em estar perto da família. Para mim, o Edi vai terminar a carreira na América do Sul. Eu gostava que ele jogasse em equipas que lutem por títulos, aqui no Uruguai as equipas não conseguem ganhar nem a feijões», prosseguiu.

De resto, admitiu que o internacional uruguaio já conversou com Juan Román Riquelme, atual vice-presidente do emblema de Buenos Aires: «Não posso negar que [Cavani] tem vontade de jogar no Boca, já falámos sobre isso e ele até já o disse publicamente, além de já ter conversado com o Riquelme. (...) O Boca é sedutor para ele.»

«Acho que ele vai voltar [à América do Sul] este ano. Tem uma cláusula no contrato [com o Manchester United] que lhe permite sair em junho. Há coisas que às vezes magoam, como o castigo por causa do assunto ‘negrito’ [uruguaio foi castigado por racismo]. Isso afetou-o e às vezes o jogador também não consegue estar ao mais alto nível», atirou.

Cavani tem 25 jogos e sete golos pelo Manchester United esta temporada.