«O homem que faz a diferença, que acabou com a tristeza e a desgraça do Manchester United», é assim que a BBC se refere a Bruno Fernandes, não apenas pela exibição no jogo frente ao Brighton, em que o português bisou, mas em todo o seu percurso nos Red Devils.

«Quando Bruno Fernandes chegou ao Manchester United, juntou-se a uma equipa que tinha sido criticada pelos seus próprios adeptos após uma derrota em casa frente ao Burnley, dias antes. Foi o ponto baixo da temporada do clube, a quarta derrota em sete jogos da Premier League. A atmosfera de Old Trafford foi chamada de 'tóxica', o desempenho de 'vergonhoso', e a equipa do United foi apelidada de 'a pior dos últimos 30 anos' após o resultado de 22 de janeiro», diz a BBC.

«Mas, uma assinatura depois, o United é uma equipa transformada. É a equipa da liga nos oito jogos desde a chegada de Bruno Fernandes e a desgraça e a tristeza desapareceram completamente», pode ler-se ainda no texto, que, a propósito do jogo com o Brighton diz que «o ex-jogador do Sporting estave cheio de vida nos 64 minutos em campo, combinando bem com Paul Pogba, mas mostrando a sua capacidade defensiva também.»

O site aponta que «nos 12 jogos em que Bruno Fernandes participou, de todas as competições, o Man. United venceu oito e empatou quatro, marcou 28 golos e sofreu apenas quatro».

«Desde a sua estreia, em fevereiro, Bruno Fernandes está diretamente envolvido em mais golos em todas as competições do que qualquer outro jogador da Premier League, com seis golos e quatro assistências», diz a BBC, que recorda que os Red Devils estão agora na luta pelo lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Mas os elogios a Bruno Fernandes não se ficam pela BBC e são, aliás, comuns a toda a imprensa inglesa.

«A capacidade de Bruno Fernandes aparecer nos espaços, os passes em profundidade e a propensão para o remate acrescentaram uma nova dimensão à equipa. Este foi o seu 13.º jogo pelo Manchester United, mas parece que ele tem lá estado a vida toda», diz o The Guardian.

O Independent diz que o médio português «está a ensinar o Manchester United a arriscar novamente» como Solskjaer queria.

O The Sun diz que a transferência de Bruno Fernandes foi «um negócio incrível» e destacou a combinação com Pogba. «O Manchester United teve uma chama maravilhosa no meio campo onde Bruno Fernandes e Pogba, que foram titulares juntos pela segunda vez, parecia que já jogavam juntos há algumas épocas, tal era o entendimento.»

O Mirror escreve que «Bruno Fernandes parece ser a peça que faltava do puzzle, já que, não só levou o Manchester United a outro nível, como parece ter despertado o melhor de Paul Pogba.»