O Manchester United venceu esta noite em Brighton, por 3-0, e alcançou o Wolverhampton no quinto lugar da Premier League.

Bruno Fernandes foi a grande figura do jogo ao fazer o seu primeiro bis pelos Red Devils.

O português, que saiu aos 64m, marcou aos 29m, num remate de fora da área após assistência de Pogba, e aos 50m, na sequência de um contra-ataque perfeito. Antes disso, já Greenwood abrira o marcador aos 16 minutos de jogo.

De referir que Diogo Dalot não fez parte das opções de Solskjaer para este jogo.

Com o resultado do jogo desta noite, da 32.ª jornada, o Man. United sobe ao quinto lugar, com 52 pontos, tantos quantos o Wolverhampton e menos dois do que o Chelsea, que tem menos um jogo, e ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Brighton é 15.º classificado com 33 pontos, seis acima da zona de despromoção.