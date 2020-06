O Manchester United apurou-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra, graças a um golo de Maguire a três minutos do final do prolongamento.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, os Red Devils tiveram de suar para vencer por 2-1 em casa do Norwich.

O Manchester United adiantou-se por Ighalo, no início da segunda parte (51m), mas a 15 minutos dos 90 uma bomba de Cantwell valeu o empate ao Norwich.

A equipa da casa ficou reduzida a dez jogadores, por expulsão de Klose, em cima dos 90, mas resistiu à pressão do United até ao minuto 117m, já no prolongamento: quando Ighalo assistiu o central Maguire e este desviou para o fundo da baliza.

Dalot foi substituído aos 63 minutos, enquanto Bruno Fernandes jogou os 120, tendo colocado em sentido o guarda-redes Krul, que salvou o Norwich em várias ocasiões.

Este domingo, realizam-se os restantes jogos dos quartos-de-final. A saber: Sheffield United-Arsenal (13h), Leicester-Chelsea (16) e Newcastle-Man. City (18h30).