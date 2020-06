Com quatro portugueses em campo, o Wolverhampton foi a Birmingham bater o Aston Villa por 1-0, no jogo que abriu a 32.ª jornada da Premier League.



Os lobos criaram a primeira situação para marcar por Raúl Jiménez, mas o cabeceamento do mexicano foi travado por Nyland. Mais tarde, o guarda-redes dos «villans» cometeu um erro incrível que Jota desperdiçou. Pelo meio, Patrício brilhou com uma excelente defesa a remate de Grealish.



À passagem da hora de jogo, Nuno Espírito Santo trocou Jota por Adama Traoré. Volvidos dois minutos, o Wolverhampton marcou: Jiménez cruzou para Jonny que deixou a bola em Dendoncker. O belga atirou cruzado de pé esquerdo e fez o 1-0.



Pedro Neto foi lançado a cinco minutos do final numa fase em que a dupla Moutinho e Neves foram importantes para guardar a bola e impedir o último assalto do Aston Villa.



Com esta vitória, os Wolves descolaram provisoriamente do Manchester United e isolaram-se no quinto lugar. Por sua vez, o Aston Villa segue no penúltimo lugar.