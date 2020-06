O Aston Villa-Wolverhampton deste sábado caminhava para o intervalo com um nulo no marcador quando Diogo Jota recebeu um «brinde».

O guarda-redes da equipa da casa, Oerjan Haaskjold Nyland, deixou fugir a bola quando ia lançá-la com as mãos, e esta acabou nos pés do avançado português da formação visitante, que entanto atirou por cima.

Ora veja: